В Волгограде на Ангарской делают новый трамвайный переезд

У областной больницы появится дополнительный въезд. Фото: мэрия

В этом году в программу благоустройства в Волгограде вошла площадка перед областной больницей на улице Ангарской. Подход к медучреждению мостят плиткой, приступили и к обустройству нового переезда через трамвайные пути. В сотне метров от остановки «Областная больница» в сторону улицы Рокоссовского сделают подъезд к больнице. МУП «Метроэлектротранс» заменит здесь 50 метров рельсошпальной решетки. Обновят и второй переезд - к центральному входу в больницу. Работать будут по ночам - с 23.00 до 5.00, так что движение трамваев на этом участке не остановят.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, работать на Ангарской будет спецтехника. Засыпать щебень меж рельсов поможет вагон-дозатор, подвозить рельсы и шпалы - вагон-рельсотранспортер. Так что и на автомобильное движение работы не повлияют.

Когда все будет готово, два переезда избавят от пробок не только службу скорой, но жителей новостроек вокруг больницы. Подумали здесь и маломобильных пешеходах. Общественники проехали по новым дорожкам у областной больницы на инвалидной коляске и дали советы по улучшению безбарьерной среды – сделать более плавные уклоны и уменьшить высоту бордюров. Эти пожелания учтут при обновлении участка вдоль проезжей части на Ангарской до пересечения с улицей Печерской.