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Как будут пускать болельщиков на стадион на матч Ротор - Зенит

СК «Ротор» рассказал о мерах предосторожности и профилактике коронавируса при посещении стадиона «Волгоград Арена» 11 августа 2020 на матче с ФК «Зенит»
Инна ШереметьеваИнна ШереметьеваИннаШереметьева
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Болельщиков рассадят в шахматном порядке.

Болельщиков рассадят в шахматном порядке.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области продолжают действовать масочный режим и прочие карантинные ограничения по коронавирусу. Массовые мероприятия под запретом. Однако на домашние матчи «Ротора» в августе 2020 года болельщиков все же пустят. Правда, смогут попасть на стадион лишь около 14 тысяч человек. Перед матчем «Ротор» - «Зенит», который начнется 11 августа в 19.00 по волгоградскому времени (18.00 мск), клуб рассказал, как будут пускать болельщиков на стадион «Волгоград Арена». Любителям футбола придется надеть маски и перчатки – это обязательно, а на входе пройти дезинфекцию и термометрию. Рассаживать болельщиков на трибунах будут в шахматном порядке.

- Порядок рассадки необходимо соблюдать. В случае нарушения, стюарды вправе сделать замечание, а при повторном нарушении - принять дополнительные меры, - сообщили в СК «Ротор».

В августе волгоградский «Ротор» проведет шесть матчей, три из них будут домашними. Маска будет обязательна не только на всей территории стадиона «Волгоград Арена», но и на пути к нему - в общественном транспорте и на остановках.

Календарь игр Ротора в РПЛ 2020/2021.