Отключат свет 7 августа в четырех районах Волгограда

Электричества не будет от пяти до восьми часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Конец этой недели снова запомнится волгоградцам потекшими от жары холодильниками и невозможностью включить утюг или чайник. В пятницу жители части кварталов четырех районов Волгограда снова останутся без света и электроэнергии. И если в Краснооктябрьском районе обесточат всего один дом, то в Советском районе ремонтные работы на электросетях затронут уже полтора десятка улиц. Также 7 августа 2020 года отключат свет в Кировском и Дзержинском районах.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации, на Красном 7 августа 2020 на полдня с 9 до 14 часов обесточат дом №49 на улице Кузнецова. В Кировском отключения будут более продолжительными – с 9.00 до 17.00. Уже в который раз без света останутся жители домов на улице Весёлая Балка №53 – 61 и 54 – 64. А в Дзержинском сидеть без электричества в это же время придется жильцам высоток на улицах Симонова, №31 и 31а; Космонавтов, №37, 37а, 39, 39а, 41 и 43.

И, наконец, жители Советского района Волгограда в эту пятницу попадут под отключения электричества в два этапа. С 9 утра до 17 часов не будет света на улице Окунева в домах №63-75 и 70-88, а также на улице Засекина в домах №44-48. Чуть меньше пострадают жильцы другого микрорайона, где отключат электроэнергию с 10 до 16 часов по адресам: улица Леонова, 12; Семушкина, 4, 5 – 11; Стрельцова, 12; улицы частного сектора: 36-я Гвардейская, 35 и 1-31 ,2-34; Бадальяна, 7; Журавлинская, дома №1-13 и 2-14; Климчука, 6, 7 и 23; Леонова, 3; Надежды, 1-29 и 8-30; Светлая, дома №7-23 и 4-22; Стрельцова, 1-27 и 2-10; Рыкова, 28; Сельскохозяйственная, 1Б и дома №1-19; Педагогическая, 2-38 и 1-33.