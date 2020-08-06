В Волгограде переселенцам из аварийного жилья купили еще 86 квартир

Две трети дома займут переселенцы из аварийного жилья. Фото: мэрия

До сентября 2025 года в Волгограде планируют расселить более 250 аварийных и подлежащих сносу домов, в которых проживают порядка 9800 человек. Пока же городские власти готовятся к вручению ключей от новеньких квартир 86 семьям. Для переселенцев из трущоб в ЖК «Парк Арена» приобрели 40 однокомнатных квартир площадью от 31 до 33 квадратных метров, еще 45 двухкомнатных и одну «трешку». Жилой комплекс расположен в Советском районе неподалеку от Второй продольной, рядом – парк и стадион «Нефтяник», во дворе будет детский городок. Представители мэрии побывали на стройплощадке, чтобы проверить готовность дома, качество отделки и соблюдение технологий.

- В доме 122 квартиры, из них более 2/3 квартир после сдачи объекта передают муниципалитету для расселения горожан из аварийных домов, - рассказал начальник отдела городского комитета жилищной и социальной политики Виктор Ячменев.

Квратиры идут под ключ, с простенькой отделкой. Фото: мэрия

Когда дом достроят и сдадут в эксплуатацию, владельцам аварийного жилья новые квартиры передадут в собственность. А с нанимателями муниципальных квартир заключат новые договоры. С этим застройщиком город уже работал. С конца 2019 года у него уже купили около сотни квартир. Сейчас десять трехкомнатных в доме №46 по улице 35-й Гвардейской дивизии находятся на стадии оформления документов.

В целом же город заключил контракты на приобретение 308 квартир в новостройках ЖК «Колизей», ЖК «Парк Арена» и ЖК «Ново-Комарово». Большую часть домов должны сдать до конца 2020 года. Пока же новоселье в рамках новой программы справили около сорока семей. Тем, кто предпочел приобрести жилье самостоятельно, выплатили 127 миллионов рублей денежной компенсации. Сделали такой выбор 107 семей.