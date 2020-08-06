Хотел алабая: волгоградец взял в приюте щенка и отрезал ему уши

Фото: Елена Волконская.

Зоозащитникам волгоградского приюта «Помощь Бучу и бездомным животным» пришлось спасать одного щенка дважды: первый раз от голодной смерти на улице, а второй – от нового хозяина. Мужчина приютил питомца, а затем сам отрезал ему уши. Как он сам пояснил – хотел сделать из обычной бродяги алабая. Конечно, породистым щенок не стал, а непрофессиональное купирование причинило немало боли. Благо, неравнодушные волгоградцы отвезли собачку в клинику, где ей обработали раны.

- К сожалению, нет ни договора, ни паспорта этого хозяина. Но мы знаем его адрес и просим нее отдавать ему животных, - прокомментировали «КП-Волгоград» волонтеры. - Хочется попросить всех волонтеров, особенно тех, кто так легко пристраивает щенков в Волгограде: следите за их судьбами, задавайте неудобные вопросы, просите паспорт, составляйте договор, везите малышей по домам лично!