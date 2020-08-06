Спасали утопающих, боролись с пожаром: под Волгоградом прошли масштабные учения

Пострадавшего на воде вытаскивали из Ахтубы. Фото: АВО

Под Волгоградом 6 августа прошли масштабные тактико-специальные учения с участием всех экстренных служб: спасателей МЧС, полицейских, медиков, чиновников и всех служб жизнеобеспечения. Около сотни человек вытаскивали из Ахтубы утопающих и боролись с природным пожаром в поселках Лебяжья поляна и Кировец. Задействовали в учениях и 25 единиц техники, в том числе беспилотники, а пострадавших отправляли в реанимацию вертолетом санавиации. При этом действия всех служб впервые координировали из мобильного пункта управления в кризисных ситуациях. Там же губернатор Андрей Бочаров провел выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

- Высокая пожароопасность сохраняется. Причем именно человеческий фактор был и остается главной причиной возникновения большинства чрезвычайных ситуаций, - заявил губернатор.

Так что чиновники отчитывались о ситуации с пожарами в районах и том, что делается для защиты населенных пунктов. Глава региона принял решение о передаче в села дополнительной противопожарной техники. Особое внимание уделили и профилактике несчастных случаев на воде – в Волгоградской области уже более двадцати утонувших за лето, зачастую это дети.