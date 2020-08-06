Банда из Волжского заработала на инсценировках ДТП 650 тысяч рублей

Волгоградский облсуд ужесточил приговор в отношении 36-летнего Сергея Шубина, которого обвинили в мошенничестве. Житель Волжского весте с приятелями зарабатывал инсценировками ДТП. С 2015 по 2016 года мужчины устраивали липовые аварии, затем получали приличные деньги от страховщиков. За короткий срок компании лишились 650 тысяч рублей.

Над Шубиным уже состоялся суд. Его приговорили к условному заключению, однако прокурор добился пересмотра дела и требовал посадить преступника в тюрьму.

- Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры, изменил приговор Волжского городского суда в отношении Шубина, назначив ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.