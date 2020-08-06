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Состав волгоградского «Ротора» пополнил еще один грузин - Жано Ананидзе

Футболисту Волгоград понравился и он уже мечтает сыграть при полных трибунах на "Волгоград Арене"
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
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Жано Ананидзе 11 лет отыграл за московский "Спартак". Фото СК "Ротор".

Жано Ананидзе 11 лет отыграл за московский "Спартак". Фото СК "Ротор".

В волгоградском «Роторе» появился еще один грузинский футболист – Жано Ананизде. Он уже прибыл в расположение команды и даже успел прогуляться по Волгограду.

«Город чистый, хороший», - так отозвался Жано о Волгограде. В нашем городе он впервые, но в России играл с 15-ти лет, из которых 11 провел за московский «Спартак». Играл в киевском «Динамо», был в аренде в ФК «Ростов» и в самарских «Крыльях Советов». Так что опыт игры в высшем дивизионе у него большой. Некоторое время футболист не играл из-за травм, но сегодня постепенно набирает форму.

«Я очень соскучился по футболу! Очень хочу играть! Тем более в октябре будет важный матч сборной Грузии против Беларуси. Хочу быстро привести себя в форму, чтобы помочь «Ротору» и сборной, - цитируют игрока в пресс-службе «Ротора». - Мне нужно две недели, максимум три, чтобы прийти к оптимальным кондициям. Надеюсь, что мне в этом помогут».

Напомним, в «Роторе» уже есть земляки Жано – Бека Микелтадзе и Ника Кипиани, так что в команде сформировалось уже настоящее грузинское трио.

Досье «КП»

Ананидзе Жано Амиранович

Амплуа: атакующий полузащитник

Дата рождения: 10 октября 1992 года (27 лет)

Рост: 171 см, вес: 63 кг

Предыдущий клуб: «Анортосис» (Кипр)