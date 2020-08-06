Вместо условного – тюрьма: Волгоградский облсуд ужесточил наказание сотруднику колонии

Прокурор добился ужесточения наказания 26-летнему Дмитрию из Волгограда: бывшему сотруднику колонии, который попался на взятке, условны срок сменили на реальный. Такое решение вынес Волгоградский областной суд. Из материалов уголовного дела известно, что мужчина работал оператором группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-12 УФСИН. К нему обратилась жена одного из осужденных и попросила за 200 тысяч рублей перевести ее мужа из колонии общего режима в поселение. Дмитрий взял деньги, однако обещания не выполнил, да и не мог. Но деньги потратил на личные нужды.

- Приговором он был признан виновным в совершении преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года, с применением статьи 73 УК РФ – условно, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

Однако после обжалования прокуратора мужчине ужесточили наказание: вместо условного срока преступник проведет эти два года в тюрьме.