В Волгоградской области 15 новорожденных заразились коронавирусом

С начала пандемии 15 младенцев из Волгоградской области заразились коронавиурсной инфекцией. Об этом «КП-Волгоград» сообщили на брифинге 6 августа.

Известно, что дети переносят коварный вирус чаще всего в легкой форме или вообще бессимптомно. Ковид не вызывает осложнений и тяжелого состояния, как это случается у взрослых. Поэтому детей лечат обычными противовирусными. К счастью, все новорожденные, у которых обнаружили инфекцию, практически незаметно перенесли заражение.

- Ни о какой тяжести речи не было, соответственно летальных исходов не зафиксировано, - рассказала на брифинге Текучева Ирина Владимировна, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая инфекционная больница».

Отметим, что отсутствие симптомов делает малышей носителями опасного вируса. Окружающие могут ни о чем не подозревать, контактируя с ребенком, который выделяет инфекцию. Поэтому так важно беречь детей и не посещать с ними общественные места.