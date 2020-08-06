Ушел из больницы и пропал: в Волгограде полицейские разыскивают исчезнувшего пенсионера

Пенсионера разыскивают полицейские. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 5 августа, в полицию обратилась жительница Суровикино с заявлением о пропаже 78-летнего Анатолия Иванова – отца ее супруга. Он проживает в Волгограде. До исчезновения пенсионер лежал в больнице с инсультом. А утром в среду ушел и медучреждения, на связь с того момента не выходил и до дома не добрался.

Фото: Лиза Алерт.

Полицейские разыскивают мужчину полного телосложения с седыми волосами и голубыми глазами. В день исчезновения на Анатолии Александровиче была серая футболка в полоску, трико темно-синего цвета, шлепки. Из отличительных примет – шрам на животе. Также пенсионер не разговаривает после пережитого инсульта.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, ранее Анатолий Иванов из дома не уходил. Волгоградцев просят обратить внимание на ориентировку: если вы видели похожего мужчину, необходимо сообщить об этом по указанным номерам.