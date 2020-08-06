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Под Волгоградом 3-летний мальчик утонул в Волге, пока дедушка собирал смородину

Ребенок остался без присмотра и сорвался с крутого склона
Юлия ДанильченкоЮлия ДанильченкоЮлияДанильченко
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Ребенка нашли в реке.

Ребенка нашли в реке.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следователи Волгоградской области проводят проверку по факту гибели 3-летнего мальчика из Камышинского района. 5 августа тело ребенка нашли в заливе реки недалеко от села Нижняя Добринка. Малыш утонул.

Известно, что в тот день дедушка взял внука в лесной массив, чтобы собрать смородину. Мальчика оставил в машине, а сам отвлекся. Спустя четверть часа решил проверить, чем занят малыш, но того и след простыл. Мужчина бросился его искать, но тщетно. Оперативно к поискам подключились полицейские и родственники.

- Тело мальчика было обнаружено в заливе реки Волги. По предварительным данным, оставшись без присмотра, малолетний самостоятельно пошел гулять по балке. В какой-то момент он сорвался с крутого склона и упал в водоем, выбраться из которого ему не удалось, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

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