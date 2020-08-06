Под Волгоградом пенсионерка погибла на пожаре из-за непотушенной сигареты

Сотрудники МЧС просят соблюдать пожарную безопасность Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгоградской области обстановка по пожарам остается сложная. Жаркое лето доставляет много хлопот и МЧС и простым жителям. Горят степи, леса, дачи. Чаще всего в ЧП виноваты сами волгоградцы. В поселке Ерзовка Городищенского района пожар произошел днем 5 августа. Загорелся один из кирпичных домов. Соседи сразу же вызвали пожарных, когда увидели идущий от строения дым.

Приехавшие пожарные расчеты справились с огнем за 10 минут. Но хозяйку спасти не удалось – она задохнулась в дыму.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета – женщина заснула с окурком. От него загорелись домашние вещи.

- Сейчас сотрудники пожарной лаборатории устанавливают все обстоятельства ЧП, - сообщили «КП-Волгоград» в МЧС по Волгоградской области.

Волгоградцев просят строго соблюдать меры пожарной безопасности – особенно, когда стоит такая жаркая погода.