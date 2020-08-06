Аферисты оформили на охранника из Волгоградской области кредит без его ведома и украли 250 тысяч

Нужно всегда быть бдительным и никогда не доверять незнакомцам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Только 5 августа в полицию обратились 8 жителей Волгоградской области. Они отдали мошенникам почти миллион – 922 тысячи рублей. Конечно, не по своей воле, а путем обманных схем аферистов. Каждому потерпевшему поступили звонки от якобы сотрудников банков. Придумывая разные поводы, преступники уговаривали передать им персональные данные карт. Например, пугали тем, что со счета списаны деньги.

- Так у 47-летнего охранника из Иловлинского района аферист под предлогом отмены незаконного списания денежных средств похитил 250 тысяч. Лжеработник банка оформил кредит на потерпевшего, после чего перевел деньги себе на счет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По этому же сценарию повесили долг в 190 тысяч рублей на 35-летнего волгоградца. 44-летний волжанин сам перевел мошенникам 230 тысяч на «безопасный счет». Полицейские очень просят граждан не доверять незнакомцам и обязательно обращаться в свой банк лично.