Под Волгоградом грузовик протаранил «Рено»: пострадала женщина

За минувшие сутки в Волгоградской области произошло две аварии, в которых пострадали люди. Одну из них спровоцировал 33-летний мужчина из Нижегородской области. Около восьми часов утра 5 августа он ехал за рулем грузовика из Ленинска в сторону Средней Ахтубы. Как установили инспекторы ГИБДД, на 45-ом километре трассы «Волгоград – Астрахань» водитель грубо нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с иномаркой.

- При повороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с попутным автомобилем «Рено Логан» под управлением 36-летнего водителя, который осуществлял обгон автомобиля «ГАЗ-2834», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

А аварии пострадала 35-летняя женщина, которая находилась в салоне «Рено». Ее госпитализировали с места ДТП, оказали необходимую медицинскую помощь.