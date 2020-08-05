Мечты сбываются: в Волгограде волонтеры подарили особенному мальчику полет на самолете

Фото администрации ВО.

Сережа Лысяков – чудесный четырехлетний мальчишка, который несмотря на особенности в развитии, очень активный и любопытный. Живет он с мамой в Михайловке Волгоградской области. У Сережи была мечта – полетать на самолете. И сегодня она осуществилась. А все благодаря всероссийской акции «Мечтай со мной».

Эта акция проходит по всей России уже несколько лет. Направлена она на детоей-инвалидов в возрасте от 3 до 17 лет и на стариков старше 60 лет, у которых критические проблемы со здоровьем. Эти люди могут оставлять заявки на сайте и волонтеры помогают осуществлять их мечты.

Именно так волгоградские волонтеры проекта и узнали о мечте6 Сережи Лысякова – его мама Елизавета написала об этом в заявке.

- Вместе с командиром авиационного отряда авиационно-спортивного клуба имени Героя Советского Союза Числова Александром Акимовым маленький волгоградец с мамой пролетели на самолете над рекой Ахтубой и над центральной набережной Волгограда, - рассказывают в администрации Волгограда.

Надо сказать, что с момента реализации акции в Волгоградской области ее участниками стали уже четыре юных волгоградца.