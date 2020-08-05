Ротор взял Гогуа в аренду у ЦСКА

Гогуа взяли у армейцев в аренду на год. Фото с сайта ЦСКА.

В составе «Ротора» появился еще один легионер. В этом сезоне РПЛ 2020/2021 за сине-голубых будет играть «армейский» защитник Гогуа. Волгоградский клуб взял футболиста в аренду у ЦСКА до конца сезона. Об этом сообщили в столичном клубе.

«Седрик Гогуа перешел в «Ротор» на правах аренды без опции дальнейшего выкупа трансфера», - уточняют в ЦСКА.

Этот центральный защитник имеет достаточно большой опыт игры в клубах высшего дивизиона. Он играл в алматинском «Кайрате», и в латвийской «Риге», побывал и в «СКА-Хабаровск» (правда, ни на один матч в заявку так и не попал). А в июне 2019-го подписал контракт с «Тамбовом», провел за команду пять матчей, забил два гола. После этого его переманили в ЦСКА. «Армейцы» подписали с ним четырехлетний контракт. И сразу в дебютном матче против «Арсенала» Гогуа забил победный гол.

В «Роторе» защитник будет выступать под номером 27.