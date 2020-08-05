6 августа отключат свет в шести районах Волгограда

Большинство домов обесточат на восемь часов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Этот четверг снова станет «темным» для тысяч волгоградцев. Плановые ремонты объектов городской электросети снова оставят жилые дома без электричества на целый день. Сидеть с теплыми холодильниками в жару придется тысячам городских жителей. Обесточат 6 августа 2020 жилые кварталы в шести районах Волгограда. Самые масштабные отключения света на этот раз будут в Советском и Кировском, чуть меньше пострадают от коммунальных неудобств проживающие в Краснооктябрьском и Тракторозаводском, Дзержинском и Красноармейском районах.

Как сообщили «КП-Волгоград» в РСО, Тракторозаводский район отключения электричества 6 августа 2020 коснутся меньше всего – с 9 до17 часов обесточат шесть домов на Спартановке: на улице Николая Отрады, № 15 - 21 (нечет.) и на улице Гороховцев, дома № 28 и 30.

На Красном в это же время не будет электроэнергии в частном секторе на улицах: Чесменская, 2-32; Кошевого, 1-29, 2-30; Громовой, дома № 1-27 и 2-20; Связистов, № 1-17; Туманяна, 2; частично обесточат улицу Правды, а также дома на улице Алехина - № 43/1-56.

В Дзержинском в четверг без света останут два дома на Колпинской - №9 и 11, а также большой массив «частника»: улицы Халтурина, 43-45; Батюка, 1а, 1в, 47, 2г; Кемеровская, дома № 59-79 и 52-72; Сестрорецкая, 31-65 и 30-68; Баженова, 29-67, 30-68; а также Маршала Рыбалко, №22 и 24; Римского-Корсакова, 29, 33а и 33. Везде электричество отрубят с 9 до 17.00.

Чуть больше повезет Красноармейскому. Там погрузятся «во тьму» среди дня дома на улицах Колесная, 1а-17 и 2-24; Минская, 91-111 и 118-126; Цветочная, 1-29 и 2-34; Бессарабская, 1-17, 2-12б; Луговая, 49-93 и 68-116а; Лазоревая 101-141. Для жителей это будет уже далеко не первое отключение, продлится оно также с 9 утра до 17 часов.

Следом в два этапа пройдут отключения света в Кировском районе Волгограда. С 9 до 17 часов не будет электричества на улицах Бородинская, 135-145, 126-148; Коломенская, 119-145, 126-150а; Ляпунова, 135-145, 138-146; Стрельца, 174-180, 127; Маяковского, 156,144; Красных Командиров, 213-227; Роменская, 140-146, 141-145; Турбинная, 161 и 163. А с 13 до 17 часов обесточат дома на Колосовой, 18; Параллельной, 45-51; Плановой, 39-41, 28-38. Многие из них уже не раз были в графике отключений этим летом.

В Советском районе жильцы дома №2 на улице Балакирева останутся без электричества всего на полтора часа – с 8.30 до 10.00. А вот остальным сидеть без света с 9.00 до 17 часов. Это коснется 6 августа улицы Автомобилистов, дома № 2 – 14; академика Королева, 1а; а также домов на улицах «частника»: Волгоградская, 100-150; Горького, 1-27/3, 2-10; Захарова, 5-15; Комсомольская, 1,1а, 2-30; Крутенькая, 2-12/1, 24, 30, 38-42, 48,50; Крымская, 1-77, 2-62; Курочкина, 27-73 и 32-78; Лесная, 6-16а; Мичурина, 3-25, 4-34; Первомайская, 1-25, 4-38/3; Садовая, 1-21, 4-24; Сорочинская, 32-36Б; Хмелева, №5-15 и 6-16.