В Волгограде поймали продавщицу меда, которая обворовывала стариков

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:36:40+03:00

Женщина уже была судима, теперь ее вновь отправят за решетку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Сотрудники угрозыска отдела полиции Волгограда задержали 36-летнюю волгоградку, которая зарабатывала на самых беззащитных – стариках. Она ходила по квартирам, предлагая дешевый мед, но за «сладкими» речами обворовывала пенсионеров. Уже известно как минимум о двух пострадавших от этой мошенницы.

В июле она так обокрала 74-летнего старика из Дзержинского района. Пока пожилой мужчина ходил в соседнюю комнату за посудой для меда, женщина похитила кошелек, в котором находилось 74 тысяч рублей, и золотую печатку. А через несколько дней по такой же схеме обворовала 77-летнюю жительницу Советского района Волгограда. У пенсионерки она украла сотовый телефон с тумбочки.

- Известно, что задержанная уже была ранее судима. Сейчас оперативники устанавливают других возможных потерпевших от рук мошенницы. При задержании у нее изъяли похищенный телефон, часть денег и ту самую украденную золотую печатку. Возбуждено уголовное дело, - сообщают в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU