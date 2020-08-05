2020-08-05T11:00:31+03:00
Общество

Под Волгоградом на полях поймали 22 узбека-нелегала

Мигранты работали без патентов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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И нелегалов и их работодателей теперь ждут крупные штрафы.И нелегалов и их работодателей теперь ждут крупные штрафы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Не секрет, что основная масса рабочих на волгоградских полях – это приезжие мигранты из стран ближнего зарубежья. Вот только далеко не все эти гастарбайтеры оформляют положенные документы на работу в России. Они часто приезжают целыми «аулами» и живут в шалашах прямо на полях. Туда с рейдами и наведываются сотрудники полиции. Вчера, например, сотрудники Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД, вместе с коллегами из райотдела полиции и Управления ФСБ нагрянули с проверкой на поля, расположенные в Городищенском районе у поселков Областная сельскохозяйственная станция.

На этих полях работают в основном граждане из республики Узбекистан. Сейчас они заняты на прополке овощей.

- При проверке документов оказалось, что у 22-х мигрантов нет патентов на работу, а значит, они осуществляли свою деятельность незаконно. Всем им грозит теперь штраф в размере до 5 тысяч рублей, - сообщают в ГУ МВД по региону.

А вот работодателей, которые привлекли нелегалов ждет более десткое наказание – штрафы на должностных лиц составляют до 50 тысяч рублей, на юрлиц – до 800 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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