2020-08-05T12:38:17+03:00
Экономика

Народное голосование определило победителей акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»

Специальный приз банка также достался самому активному участнику мероприятия
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» объявил имена победителей акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ». Счастливчиками стали пять предпринимателей, которые в качестве приза от банка получат по 200 тыс. рублей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Краснодаре акция проходила в период с 9 июня по 15 июля 2020 года. За победу в ней боролись 210 предприятий малого и среднего бизнеса. Для победы участникам потребовалось разместить на официальной странице акции в интернете краткую историю о том, почему именно их бизнесу необходимо получить поддержку УРАЛСИБА. Искренность и талант соперников оценивали сами люди, ведь победителей определяли путем подсчета голосов «народного голосования». В каждом городе проведения акции люди ставили лайк под понравившимся рассказом. Набравший максимальное количество лайков и становился победителем. Общее число голосов составило 763 166. Главные призы банка получат четверо участников - по одному из каждого города проведения акции. Кроме того, спецприз УРАЛСИБА получит самый активный участник акции.

Помимо денежного приза, победители получат очную консультацию от эксперта по эффективным коммуникациям и переговорам «Университета Бизнеса УРАЛСИБ» Кристины Петрухновой.

Основные призы получили

Колесник Марина Анатольевна, компания Детский досуговый центр «АкадемГородок» из Москвы;

Пятунин Игорь Владиславович, предприятие по производству стульев Ergo-rf-первый здоровьесберегающий из Санкт-Петербурга,

Выголов Игорь Олегович, Клуб виртуальной реальности VIRus из Краснодара;

Закиров Динар Гулемович, ООО «Картридж» - сервис для предоставления удаленной работы в 1С бухгалтерии из Уфы,

Дополнительный приз достался Гусевой Юлии Игоревне из Санкт-Петербурга, со своим проектом - интернет-магазин «Марсик и друзья» - платформа помощи приютам для бездомных животных на базе зоомагазина.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Servi ce, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» - единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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