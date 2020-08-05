В ДТП на юге Волгограда пострадали пять человек

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:47:24+03:00

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Вечером 4 августа на трассе «Волгоград – Котельниково - Сальск» в Красноармейском районе Волгограда столкнулись иномарка и «четырнадцатая». В страшном ДТП пострадали сразу пять человек. Молодой водитель Toyota Camry решил пропустить пешехода на «зебре» в поселке 19-го партсъезда, но вылетел на встречку и протаранил отечественный автомобиль.

По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки применил экстренное торможение перед пешеходным переходом. Но что-то пошло не так, парень потерял управление автомобилем. Toyota вылетела на встречную полосу и врезалась прямиком в «ЛАДА-211440». Обе машины сильно покорежило, досталось всем, кто в них ехал.

Как рассказали «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону, в больнице с различными травмами оказались пять человек. Среди них оба водителя, 52-летняя пассажирка «четырнадцатой», а также две девушки - пассажирки иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU