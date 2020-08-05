2020-08-05T10:47:24+03:00
Происшествия

В ДТП на юге Волгограда пострадали пять человек

Водитель иномарки решил пропустить пешехода
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Помощь медиков понадобилась пятерым.Помощь медиков понадобилась пятерым.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Вечером 4 августа на трассе «ВолгоградКотельниково - Сальск» в Красноармейском районе Волгограда столкнулись иномарка и «четырнадцатая». В страшном ДТП пострадали сразу пять человек. Молодой водитель Toyota Camry решил пропустить пешехода на «зебре» в поселке 19-го партсъезда, но вылетел на встречку и протаранил отечественный автомобиль.

По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки применил экстренное торможение перед пешеходным переходом. Но что-то пошло не так, парень потерял управление автомобилем. Toyota вылетела на встречную полосу и врезалась прямиком в «ЛАДА-211440». Обе машины сильно покорежило, досталось всем, кто в них ехал.

Как рассказали «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону, в больнице с различными травмами оказались пять человек. Среди них оба водителя, 52-летняя пассажирка «четырнадцатой», а также две девушки - пассажирки иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снова рекорд: Волгоград и Волжский прирастают ковидом
Народное голосование определило победителей акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
В Волгограде поймали продавщицу меда, которая обворовывала стариков
В Волгограде подтвердили смерть беременной от ковида
Поверила в инвестиции: волгоградка подарила аферистам больше миллиона рублей
Под Волгоградом на полях поймали 22 узбека-нелегала
В ДТП на юге Волгограда пострадали пять человек
Не берите с рук: в Волгограде аферисты продают липовые билеты на «Ротор»
Главу поселения в Волгоградской области поймали на крупном откате
В Волжском юноша без прав сбил на машине 6-летнего ребенка и сбежал
Нет маркировки, антисанитария: роспотребнадзору 5 раз пожаловались на плохое питание в школах
«Ротор» потратит на стадион «Пищевик» более двух миллионов рублей
В Волгоградской области поймали в 2,5 раза больше взяточников
Пытался изнасиловать двух женщин: следователи Волгограда поймали маньяка
Киоск, квартира и «Газель»: в Волжском за ночь случилось три крупных пожара
Волгоградскому следователю поменяли приговор с условного на реальный за мошенничество
Волгоградка отсудила у стоматолога сто тысяч рублей за плохую пломбу
5 августа отключат свет в шести районах Волгограда
В «Роторе» появился новый полузащитник – Илья Жигулёв
На ремонт волгоградских школ дополнительно потратят полмиллиарда
В Волгоградской области заработает 51 пришкольный лагерь
Волгоградец зарезал сожительницу на глазах ее пятилетней дочери
Новая вспышка коронавируса в Среднеахтубинском районе
На матч «Ротор» - «Зенит» попадут 14 тысяч болельщиков
В Волгоград на ParkSeason Fest-2021 пригласили еще два хедлайнера
Волгоградец под страхом лишения водительских прав стал платить алименты