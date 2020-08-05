Не берите с рук: в Волгограде аферисты продают липовые билеты на «Ротор»

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:25:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградцы так долго ждали большой футбол, что едва 4 августа стартовали продажи билетов на ближайший матч Ротор-Зенит (который пройдет 11 августа), «положили» сайт Кассир.ру. Ажиотаж был такой, что платформа по продаже билетов не выдержала наплыва. Но, несмотря на перебои, все билеты раскупили за три часа. Все 14 тысяч. А сегодня появились спекулянты и аферисты, которые стали предлагать билеты тем, кто не успел, по завышенной цене.

- В сети появились предложения о покупке билетов с рук. Предупреждаем вас, что электронный билет может быть перепродан несколько раз и неизвестно, сможете ли вы попасть на стадион, если приобрели его таким способом. Не рискуйте и откажитесь от таких покупок! Это обман! В Волгограде будет еще много интересных матчей и вы обязательно сможете попасть на стадион. Нам всем приходится подстраиваться под обстоятельства, а ваша поддержка важна любая – на стадионе или у экранов телевизоров. Надеемся, что вы найдёте в себе силы писать воодушевляющие комментарии накануне матча и искренне поддерживать наших ребят! – с таким заявлением сегодня выступил «Ротор».

ИСТОЧНИК KP.RU