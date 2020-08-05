2020-08-05T10:23:24+03:00
Происшествия

Главу поселения в Волгоградской области поймали на крупном откате

Его уличили во взятке в 300 тысяч рублей на ремонте дорог
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Глава поселения решил заработать на ремонте дорог.Глава поселения решил заработать на ремонте дорог.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Волгоградской области главу сельского поселения Фроловского района подозревают в получении крупной взятки. Он потребовал 300 рублей отката с фирмы за контракт на ремонт дороги. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным следствия, дело было летом 2019 года. На восстановление пострадавших от сильного паводка сельских дорог выделили деньги из федерального бюджета. И сельский глава решил на этом заработать. Знакомому гендиректору строительной фирмы предложил победу на торгах по отбору подрядчиков за откат в 300 тысяч рублей. А заодно и беспроблемную приемку работ. Сказано – сделано. Деньги глава получил и даже не стал собирать комиссию для приемки дороги. Все акты подписал сам, попросил поставить роспись остальных и отправил документы в облкомтранс.

- Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками территориального подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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