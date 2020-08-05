2020-08-05T09:51:08+03:00
Происшествия

В Волжском юноша без прав сбил на машине 6-летнего ребенка и сбежал

А в Жирновском районе подросток на мопеде сбил женщину на обочине
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Печально, но факт: в последнее время в Волгоградской области увеличилось число ДТП с участием детей и подростков. Только за прошедшие сутки, 4 августа, на волгоградских дорогах пострадали трое несовершеннолетних. Причем в двух авариях виновниками оказались именно подростки.

Так, в Волжском на улице Дружбы сбили 6-летнего мальчишку, который переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. При этом виновник - водитель «ВАЗ-21144» даже не остановился, чтобы помочь малышу, а трусливо сбежал. Его нашли сотрудники полиции. Оказалось, что ему самому всего 17 лет и у него даже водительских прав нет.

А в Жирновске Волгоградской области 15-летний подросток на мопеде (без госномеров) не справился с управлением и сбил 26-летнюю женщину, которая в этот момент шла по обочине дороги.

- В результате ДТП и пешеход, и водитель мопеда доставлены в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снова рекорд: Волгоград и Волжский прирастают ковидом
Народное голосование определило победителей акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
В Волгограде поймали продавщицу меда, которая обворовывала стариков
В Волгограде подтвердили смерть беременной от ковида
Поверила в инвестиции: волгоградка подарила аферистам больше миллиона рублей
Под Волгоградом на полях поймали 22 узбека-нелегала
В ДТП на юге Волгограда пострадали пять человек
Не берите с рук: в Волгограде аферисты продают липовые билеты на «Ротор»
Главу поселения в Волгоградской области поймали на крупном откате
В Волжском юноша без прав сбил на машине 6-летнего ребенка и сбежал
Нет маркировки, антисанитария: роспотребнадзору 5 раз пожаловались на плохое питание в школах
«Ротор» потратит на стадион «Пищевик» более двух миллионов рублей
В Волгоградской области поймали в 2,5 раза больше взяточников
Пытался изнасиловать двух женщин: следователи Волгограда поймали маньяка
Киоск, квартира и «Газель»: в Волжском за ночь случилось три крупных пожара
Волгоградскому следователю поменяли приговор с условного на реальный за мошенничество
Волгоградка отсудила у стоматолога сто тысяч рублей за плохую пломбу
5 августа отключат свет в шести районах Волгограда
В «Роторе» появился новый полузащитник – Илья Жигулёв
На ремонт волгоградских школ дополнительно потратят полмиллиарда
В Волгоградской области заработает 51 пришкольный лагерь
Волгоградец зарезал сожительницу на глазах ее пятилетней дочери
Новая вспышка коронавируса в Среднеахтубинском районе
На матч «Ротор» - «Зенит» попадут 14 тысяч болельщиков
В Волгоград на ParkSeason Fest-2021 пригласили еще два хедлайнера
Волгоградец под страхом лишения водительских прав стал платить алименты