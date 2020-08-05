В Волжском юноша без прав сбил на машине 6-летнего ребенка и сбежал

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:51:08+03:00

А в Жирновском районе подросток на мопеде сбил женщину на обочине

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Печально, но факт: в последнее время в Волгоградской области увеличилось число ДТП с участием детей и подростков. Только за прошедшие сутки, 4 августа, на волгоградских дорогах пострадали трое несовершеннолетних. Причем в двух авариях виновниками оказались именно подростки.

Так, в Волжском на улице Дружбы сбили 6-летнего мальчишку, который переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. При этом виновник - водитель «ВАЗ-21144» даже не остановился, чтобы помочь малышу, а трусливо сбежал. Его нашли сотрудники полиции. Оказалось, что ему самому всего 17 лет и у него даже водительских прав нет.

А в Жирновске Волгоградской области 15-летний подросток на мопеде (без госномеров) не справился с управлением и сбил 26-летнюю женщину, которая в этот момент шла по обочине дороги.

- В результате ДТП и пешеход, и водитель мопеда доставлены в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU