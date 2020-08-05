Нет маркировки, антисанитария: роспотребнадзору 5 раз пожаловались на плохое питание в школах
Еще неизвестно, будут ли с 1 сентября открыты школы, или же обучение продолжится в дистанционном формате. Однако задачи, поставленные президентом РФ касательно питания учеников, в Волгоградской области выполняют согласно плану. Напомним, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил обеспечить питанием всех школьников с 1 по 4 классы. С этой целью в 42-х школах, где не было условий, уже обустроили пищеблоки.
- В результате постоянной планомерной работы увеличился процент охвата школьников горячим питанием, который составляет 84,2%; повысился процент охвата горячим питанием учащихся начальных классов до 95,6%, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского Роспотребнадзора.
Отметим, что сотрудники ведомства регулярно проверяют, чем кормят детей. Чаще всего находят такие нарушения, как отсутствие маркировки или хуже – документов на продукты, что полностью ставит под сомнение их безопасность.
- Также выявляли нарушения санитарно-технического состояния и дезинфекционного режима в помещениях пищеблока и другие, добавили в ведомстве.
Помогают и родители. Всего за 2019-2020 года они 5 раз пожаловались на плохое питание.
ИСТОЧНИК KP.RU