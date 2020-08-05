2020-08-05T08:57:04+03:00
Общество

В Волгоградской области поймали в 2,5 раза больше взяточников

Итоги работы за первое полугодие 2020 подвели на коллегии прокуратуры
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В два раза больше выявили коррупционных хищений.В два раза больше выявили коррупционных хищений.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Накануне сотрудникам прокуратуры Волгоградской области представили нового областного прокурора Дениса Костенко, который тут же провел коллегию по итогам работы ведомства в первом полугодии. Цифры отчетов впечатляют, при этом структура преступлений изменилась. За шесть месяцев прокуроры выявили в два раза больше коррупционных хищений (219 вместо 107), в 2,5 раза чаще ловили за руку взяточников (38 вместо 15), на 80 процентов выросло в регионе и число хищений денег с банковских карточек.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, всего за полгода в регионе зафиксировали 19 тысяч 435 преступлений, в том числе 550 особо тяжких. Более 38 тысяч раз пожаловались волгоградцы в ведомство на нарушения своих прав, среди них немало обманутых дольщиков и не получивших зарплату работников, медиков, которым не выплатили коронавирусные надбавки.

В итоге задолженность по зарплате удалось при участии прокуроров снизить на 150 миллионов, а двум сотням медработников доплатили более 4,2 миллиона рублей, восстановлено право на жилье 1623 граждан. По итогам проверок возбудили сто уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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