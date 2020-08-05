2020-08-05T09:35:09+03:00
Происшествия

Пытался изнасиловать двух женщин: следователи Волгограда поймали маньяка

До этого мужчина отсидел за убийство и наркотики
Юлия Данильченко
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31 июля две волгоградки заявили о попытке изнасилования. Первой о преступлении сообщила молодая женщина, на которую неизвестный напал ранним утром. Она шла на работу по улице Новодвинской. Внезапно насильник напал сзади и попытался удовлетворить свои потребности, но жертве удалось отбиться и сбежать. Следом маньяк приметил другую жертву, более слабую – 72-летнюю пенсионерку. Однако случайный очевидец спугнул извращенца, затем скрутил его и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Нападавшим оказался 31-летний мужчина, который уже отсидел за убийство и наркотики. Следующий срок он получит по статье «покушение на изнасилование».

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных нападений. В отношении подозреваемого судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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