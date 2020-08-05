Киоск, квартира и «Газель»: в Волжском за ночь случилось три крупных пожара

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:28:44+03:00

Спасатели сделали все, чтобы в ЧП никто не пострадал Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Спасатели сделали все, чтобы в ЧП никто не пострадал

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У пожарных расчетов Волжского вышла горячая ночь: за несколько часов в городе-спутнике случилось три ЧП. Около девяти вечера очевидцы сообщили о происшествии на улице Сверлова, где находится рынок. Тут вспыхнул вагончик одного из популярных киосков, где продавали шашлык. Прибывшие вовремя спасатели ликвидировали огонь буквально за десять минут. Пострадавших нет, а причина возгорания пока устанавливается.

Спустя пару часов 13-ый расчет вызвали на улицу Пушкина, где в пятиэтажном доме горела квартира. Пламя охватило двадцать квадратных метров. Сотрудники МЧС бросились тушить очаг возгорания, параллельно спасая жильцов. Им удалось полностью справиться с огнем за двадцать минут.

В районе двух часов ночи 5 августа на улице Химиков вспыхнула «Газель».

- Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU