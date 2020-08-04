2020-08-04T19:44:33+03:00
Происшествия

Волгоградскому следователю поменяли приговор с условного на реальный за мошенничество

Он проведет полтора года в колонии-поселении
Екатерина МАЛИНИНА
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Приговор изменили после апелляции гособвинителя.Приговор изменили после апелляции гособвинителя.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Приговор начальнику отдела СУ СК по Волгоградской области вынесли в начале лета. Мужчину признали виновными в мошенничестве. Приговор ему вынесли достаточно мягкий – полтора года условно. Но гособвинитель потребовал более жесткого наказания и обжаловал решение в Волгоградском областном суде.

Афера следователя заключалась в том, что он обещал своему знакомому помощь в устройстве его родственницы на должность судья. Якобы он имел хорошие связи в судебном корпусе для того, чтобы продвинуть протеже. Но на самом деле делать он ничего не собирался. Просто взял 200 тысяч рублей и лишь «кормил» знакомого обещаниями. Преступление выявили сотрудники УФСБ по волгоградской области.

Теперь после апелляции Волгоградский областной суд изменил приговор на более строгий.

- Полтора года бывший сотрудник СУ СК по Волгоградской области проведет не дома, а в колонии-поселении, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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