Волгоградка отсудила у стоматолога сто тысяч рублей за плохую пломбу

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:34:07+03:00

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Казалось бы, сегодня стоматология такая прогрессивная, что процедура пломбирования зуба не страшит уже никого. Техника и современные материалы далеко зашли, вот только врачебные ошибки никуда не исчезли. Одна такая ошибка чуть не сделала из волгоградки инвалида.

А все началось в октябре 2018-го с банальной пломбы зуба. Но после похода к стоматологу у женщины онемение лица не прошло ни через день, ни через три. Волгоградка обратилась к невропатологу, тот назначил ей физио- и лазеротерапию. Прошел еще месяц, женщине становилось все хуже и хуже: появились стреляющие боли в области нижней челюсти, увеличилась отечность. Лечащий врач посоветовала ей опять идти в стоматологию и заменить злосчастную пломбу. Пломбу заменили, отечность спала, боли прошли, но онемение так и осталось.

Намучавшись, волгоградка пошла в другую стоматологию. Там ей сделали рентгеновский снимок и компьютерную томографию, и уже там врачи установили, что при лечении зуба пломбировочный материал попал в нижнечелюстной канал, что и вызвало атрофию челюстного нерва.

Женщина решила наказать стоматолога за врачебную ошибку и пошла в суд.

- Волгоградка потребовала взыскать с ответчика сумму, которую она потратила на последующее лечение, а также компенсацию морального вреда. Суд назначил судмедэкспертизу, из заключения которой следует, что именно дефекты и недостатки при оказании стоматологических услуг и привели к невропатии нижнечелюстного нерва пациентки. Суд назначил взыскать с врача с пользу пострадавшей стоимость некачественно оказанной услуги - 2 648 рублей, и 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, - сообщают «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе волгоградских судов.

Стоматолог попытался оспорить этот приговор, но Волгоградский областной суд оставил вердикт без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU