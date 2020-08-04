5 августа отключат свет в шести районах Волгограда

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:17:20+03:00

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В течение лета многие волгоградцы оставались без электричества кто день, а кто и три. Все из-за плановых ремонтов на объектах электроснабжения и воздушных линиях. Энергетики продолжают готовиться к зиме, а горожане снова будут сидеть без света. В среду, 5 августа 2020, в Волгограде снова обесточат отдельные жилые массивы в шести районах – Краснооктябрьском и Тракторозаводском, Кировском и Красноармейском, а также Центральном и Дзержинском. Где-то пострадают жители всего лишь одного – двух домов, на Красном отключения света в этот раз будут самыми масштабными.

Как сообщили «КП-Волгоград» в РСО, наименьшими потерями отделаются 5 августа жители Спартановки, где на три часа с 9 утра до полудня обесточат один дом на улице Н. Отрады, 26а, да и тот частично. Также в среду с 9 до 17 часов отключат электричество на следующих улицах Тракторозаводского района: Клименко, 9 и 11; Быкова, 4; Ополченская, 15, 17, 19, 21 и 23.

В центре Волгограда с 9 утра до 17.00 во второй раз обесточат дома на улицах Чуйкова - №37 и 39; Гагарина, 2; Советской - 28а и 28б. В Красноармейском в это же время – оставят без электричества четыре дома на улице Ломакина, 25; Удмуртской, 8, 10 и 12. А в Дзержинском - 8-й Воздушной, 32; Космонавтов, 23, 27 и 33; Симонова, 32 - 42. Чуть меньше пострадавших будет в Кировском, где света не будет преимущественно в частнике: Федотова, 18; Стрельца, 174-180, 127; Маяковского, 144, 156; Красных Командиров, 213 - 227; Турбинная, дома №161 и 163.

А в Краснооктябрьском районе 5 августа не смогут воспользоваться электричеством с 9 до 17 часов жители улиц: Хользунова, 16 и 18; 5-й участок, 9, 10, 14 - 24, 15, 21; Суздальская, 1а-9, 2-30; Никопольская, 1-31, 2-22; Кибальчича, 1а-19; Товарищеская, 3-17; Саратовская, 20-30; Муромская, 23/1-49, 14а-40, 54; Водопадная, 11а-49, 53, 55, 22-66; переулка Вязниковского, 35; улицы Шатурская, 17-63, 2-48, 67/159, 67/160, 67/162, 67/166, 67/168, 67/169.

ИСТОЧНИК KP.RU