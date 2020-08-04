В «Роторе» появился новый полузащитник – Илья Жигулёв
В составе сине-голубых пополнение – «Ротор» подписал контракт с полузащитником. Зовут его Илья Жигулёв. Футболист он молодой – ему всего 24 года, но уже имеет опыт игры в премьер-лиге, и даже в Лиге Европы.
Ну вот и обещанное усиление волгоградской команды. Илья Жигулев игрок очень перспективный. Первые азы футбола он осваивал в Академии ФК «Краснодар», а в 2012-м попал в состав краснодарской «молодежки». Три года выступал за «Краснодар-2». Затем перешел в аренду в молдавский клуб «Милсами». А с 2017-го года его стали привлекать к играм в основном составе ФК «Краснодар». Он выходил на поле против московского «Спартака» и даже принимал участие в матче против «Сельты» в 1/8 финала Лиге Европы. Приглашали Илью и в молодежную сборную России, за которую он в общей сложности сыграл 17 матчей, и успел забить два гола.
Затем продолжил карьеру в ФК «Тосно», оттуда на правах аренды перешел в екатеринбургский «Урал». Ну а прошлый сезон провел за родной «Краснодар-2».
- Арендное соглашение с «Ротором» рассчитано до конца сезона 2020/2021. За сине-голубых Илья Жигулёв будет выступать под номером 20, - уточняют в пресс-службе волгоградского клуба.
ДОСЬЕ «КП»
Жигулёв Илья Константинович
Амплуа: полузащитник
Дата рождения: 1 февраля 1996 года (24 года)
Рост: 175 см, вес: 70 кг
Предыдущий клуб: ФК «Краснодар-2»
ИСТОЧНИК KP.RU