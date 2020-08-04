В «Роторе» появился новый полузащитник – Илья Жигулёв

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:58:00+03:00

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В составе сине-голубых пополнение – «Ротор» подписал контракт с полузащитником. Зовут его Илья Жигулёв. Футболист он молодой – ему всего 24 года, но уже имеет опыт игры в премьер-лиге, и даже в Лиге Европы.

Ну вот и обещанное усиление волгоградской команды. Илья Жигулев игрок очень перспективный. Первые азы футбола он осваивал в Академии ФК «Краснодар», а в 2012-м попал в состав краснодарской «молодежки». Три года выступал за «Краснодар-2». Затем перешел в аренду в молдавский клуб «Милсами». А с 2017-го года его стали привлекать к играм в основном составе ФК «Краснодар». Он выходил на поле против московского «Спартака» и даже принимал участие в матче против «Сельты» в 1/8 финала Лиге Европы. Приглашали Илью и в молодежную сборную России, за которую он в общей сложности сыграл 17 матчей, и успел забить два гола.

Затем продолжил карьеру в ФК «Тосно», оттуда на правах аренды перешел в екатеринбургский «Урал». Ну а прошлый сезон провел за родной «Краснодар-2».

- Арендное соглашение с «Ротором» рассчитано до конца сезона 2020/2021. За сине-голубых Илья Жигулёв будет выступать под номером 20, - уточняют в пресс-службе волгоградского клуба.

ДОСЬЕ «КП»

Жигулёв Илья Константинович

Амплуа: полузащитник

Дата рождения: 1 февраля 1996 года (24 года)

Рост: 175 см, вес: 70 кг

Предыдущий клуб: ФК «Краснодар-2»

ИСТОЧНИК KP.RU