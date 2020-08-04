На ремонт волгоградских школ дополнительно потратят полмиллиарда

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:47:37+03:00

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Еще не ясно, как в коронавирусную пору будут работать школы Волгограда и области с 1 сентября - усядутся ли ученики за парты или продолжат грызть гранит науки дистанционно. Однако все школы основательно готовят к новому учебному году. В 570 зданиях меняют окна, в 191 школе ремонтируют крышу, в 104 – обновляют систему освещения, в 57 - площадки для торжественных линеек, в 66 - пищеблоки. «В рамках региональной программы «Развитие образования» в этом году было принято решение выделить на образование дополнительно свыше полумиллиарда рублей», – отметила вице-губернатор Зина Мержоева, объезжая с инспекцией школы Среднеахтубинского района.

Так, у Среднеахтубинской первой школы обновили медпункт, в кабинетах появились сплиты и пластиковые окна, благоустроили прилегающую территорию, а теперь оснащают кабинеты профориентации новой «Точки Роста». В Бурковской школе окна уже поменяли, отремонтировали библиотеку, раздевалки и пищеблок. В школе поселка Куйбышев обновили крышу, установили новое светодиодное освещение. И так практически в каждой школе региона готовятся встречать ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU