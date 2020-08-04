В Волгоградской области заработает 51 пришкольный лагерь

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:24:21+03:00

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К концу лета в Волгоградской области наконец-то разрешили открыть оздоровительные лагеря для детей. Правда, заработали только 18 из них и с очень жесткими санитарными правилами. Чтобы дать возможность все-таки большему числу ребят провести лето с пользой, сегодня, 4 августа, в региональном оперативном штабе приняли решение об открытии еще и 51 пришкольного лагеря. Но откроются они не везде, а только в пяти районах.

- Пришкольные лагеря откроются в Иловлинском, Клетском, Среднеахтубинском, Старополтавском районах и в городе Урюпинск, -уточняют «КП-Волгоград» в оперштабе.

При этом уточняют, что открываются эти лагеря исключительно с условием обязательного соблюдения всех рекомендаций по предупреждению распространения COVID-19, и только после утверждения облздравом маршрутизации лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

- В августе в пришкольных лагерях успеют отдохнуть свыше 2,5 тысяч волгоградских ребят, - отмечают в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU