Волгоградец зарезал сожительницу на глазах ее пятилетней дочери

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:25:01+03:00

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Эта жуткая история произошла в городе Суровикино Волгоградской области 22 июня 2020-го. В тот день в одной из квартир многоэтажки обнаружили мертвой 32-летнюю женщину. Ее убили, причем жестоко. На ее теле судмедэксперты насчитали множественные колото-резанные раны, от которых она и скончалась. Но самое страшное, что свидетелем этой жестокой расправы стала 5-летняя дочь убитой. Именно она и рассказала полицейским, кто убил маму.

Выяснилось, что это дело рук ее 34-летнего сожителя. Девочка назвала следователям имя мужчины.

- Преступник за это время успел покинуть Волгоградскую область. Его объявили в розыск. В результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР и оперативных сотрудников полиции через несколько дней убийцу удалось задержать. Его поймали в Таганроге, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

В настоящий момент его уже доставили в Волгоградскую область. Сейчас он дает показания. Устанавливаются все подробности случившегося.

- Как поясняет сам волгоградец, мотивом к убийству женщины послужила ревность, - добавляют в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU