В Волгоград на ParkSeason Fest-2021 пригласили еще два хедлайнера

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:14:34+03:00

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Фестиваль ParkSeason, который должен был пройти в Волгограде в августе, из-за коронавируса перенесли на 29 мая 2021 года. Но грандиозные планы остались неизменными. Многие хейлайнеры согласились перенести свои выступления на следующий год и они все равно примут участие в фестивале. Уже согласились приехать в мае 2021-го в Волгоград группы Bomfunk MC'S и Guano Apes. А сегодня организаторы назвали еще двух новых участников фестиваля. Так в парке у «Волгоград Арены» выступит молодая волгоградская группа «Папин Олимпос». Ребята, играющие мелодичныи поп-панк со сверхпозитивным тинеи джерским задором, всего за полтора года смогли стать очень популярными не только в нашем регионе, но и за его пределами. Юные музыканты уже успели отметиться в эфире «Первого канала» на «Вечернем Урганте», а также получить ряд приглашении на топовые музыкальные фестивали страны.

Также в фестивальном лайн-апе появилось еще одно новое имя – в Центральном парке выступит молодой музыкант Иван Дремин, которого фанаты больше знают под ником FACE.

Кстати, билеты на ParkSeason Fest-2021 уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU