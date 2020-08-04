Волгоградец под страхом лишения водительских прав стал платить алименты
На какие только уловки не идут судебные приставы для того, чтобы добиться исполнения решения суда. Нередко им приходится выслеживать должников, буквально следить за каждым шагом и арестовывать самое дорогое – машины. Но сотрудник УФССП из Дубовского района Волгоградской области поступил проще: он ограничил алиментщика, задолжавшего ребенку 60 тысяч рублей, в водительских правах.
- Только после применения данной меры должник явился на прием к судебному приставу, где был предупрежден о последствиях своего уклонения, в том числе об административной и уголовной ответственности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.
Почему-то до этого отец думал, что не должен содержать ребенка против своей воли, хотя такая обязанность прописана в законе. Зато он сазу же погасил 60 тысяч рублей и пообещал исправно платить алименты каждый месяц без задержек.
ИСТОЧНИК KP.RU