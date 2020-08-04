Волгоградец под страхом лишения водительских прав стал платить алименты

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:59:11+03:00

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На какие только уловки не идут судебные приставы для того, чтобы добиться исполнения решения суда. Нередко им приходится выслеживать должников, буквально следить за каждым шагом и арестовывать самое дорогое – машины. Но сотрудник УФССП из Дубовского района Волгоградской области поступил проще: он ограничил алиментщика, задолжавшего ребенку 60 тысяч рублей, в водительских правах.

- Только после применения данной меры должник явился на прием к судебному приставу, где был предупрежден о последствиях своего уклонения, в том числе об административной и уголовной ответственности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.

Почему-то до этого отец думал, что не должен содержать ребенка против своей воли, хотя такая обязанность прописана в законе. Зато он сазу же погасил 60 тысяч рублей и пообещал исправно платить алименты каждый месяц без задержек.

ИСТОЧНИК KP.RU