2020-08-04T11:57:09+03:00
Общество

Еще 30 чиновников смогут штрафовать волгоградцев

Постановлением губернатора расширен круг госслужащих, которые имеют право выписывать протоколы за нарушение масочного режима
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Маска обязательна в транспорте и в магазине. Но носят их далеко не все.Маска обязательна в транспорте и в магазине. Но носят их далеко не все.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгоградской области в августе продолжают действовать карантинные коронавирусные ограничения. Масочный и температурный режим даже усилили. Каждый день сотне и более волгоградцев выписывают протоколы по режимной статье 20.6.1 КоАП РФ. Только за минувшие сутки составили 121 «штрафной» документ. Наделены таким правом не полицейские, а входящие в состав межведомственных патрулей чиновники. Согласно постановлению губернатора №474, наделили таким правом еще почти три десятка госслужащих.

Как сообщает со ссылкой на постановление «КП-Волгоград», выписывать протоколы волгоградцам и предпринимателям получили право специалисты отдела правовой и кадровой работы, занимающиеся госзакупками и международными связями чиновники. При этом действовать постановление в новой редакции будет вплоть до конца года – по 31 декабря 2020 включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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