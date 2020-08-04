2020-08-04T12:22:46+03:00
Спорт

«Сайт уронили»: волгоградцы не могут купить билеты на игру Ротор-Зенит

Портал Кассир.ру не выдержал ажиотажного наплыва футбольных болельщиков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На футбол попадут не все желающие. Фото из архива КП.На футбол попадут не все желающие. Фото из архива КП.
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Утром 4 августа открылась продажа билетов на первый матч «Ротора» в новом сезоне с РПЛ. Правда, сайт Кассир.ру не выдержал наплыва болельщиков и «лег». На единственном портале, где можно купить билеты на футбольный матч с «Зенитом», болельщиков встречала единственная надпись – «Уважаемый пользователь! На сайте проводятся технические работы. Приносим извинения за доставленные неудобства».

Напомним, что из-за коронавируса билеты на игры «Ротора» будут продаваться только в режиме онлайн в сети. Чтобы не создавать очередей в кассу. Первый матч пройдет уже 11 августа, и число мест ограничено, так как рассаживать зрителей будут в шахматном порядке (для соблюдения социальной дистанции). Таким образом, число билетов ограничено. А желают попасть на стадион все.

«Все, сайт лег», «Повесился кассир», - шутят болельщики в соцсетях. Хотя им на самом деле не до смеха. Для кого-то увидеть игру клуба в Премьер-лиге - мечта всей жизни. Надо заметить, что через 20-30 минут сайт начал потихоньку оживать, и самые упорные билеты все же купили. Не без сбоев, но продажи билетов продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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