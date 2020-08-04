2020-08-04T10:37:53+03:00
Общество

Про Волгоградскую область снимут две передачи для федеральных каналов

На развитие туризма из бюджета региона выделили 1 миллион рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгоград хотят привлечь еще больше туристов.В Волгоград хотят привлечь еще больше туристов.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Волгоградской области много красивых мест, прекрасная природа и климат, но туристы почему-то не особо балуют наш регион. Чтобы повысить привлекательность области региональное «Агентство развития туризма» выделило более 1 миллиона рублей для съемок передач, которые покажут на федеральных каналах. На сайте Госзакупок появилось сразу три лота на этот счет.

Один лот - по организации съемок передачи «Поедем, поедим», которая выходит на телеканале НТВ. На эти цели уйдет 650 тысяч рублей. Второй лот на сумму 350 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на организацию и проведение съёмок федерального тревел-шоу «Чек-лист» международной сети ТV BRICS. Это проект запустили в этом году совместно с Ростуризмом. Ведущий - Миша Ронкаинен (Поехавший) проедет по всем регионам России, заглянет и в Волгоградскую область.

Примечательно, что согласно документации с сайта Госзакупок и договора с ГАУ за проведение этих съемок будет отвечать одна и та же компания – «Красава Про». Обе передачи должны быть сняты до 30 сентября текущего года. Так что ждем в Волгограде и области самых популярных телеведущих страны.

И да, есть на сайте еще один лот - 120 тысяч рублей агентство потратит разработку и размещение информационных материалов о туристической привлекательности нашей области в местных сми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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