2020-08-04T10:11:51+03:00
Общество

Две волгоградки купили билеты на поезд на мошенническом сайте

Полицейские просят людей быть внимательными и учиться распознавать схемы аферистов
Юлия Данильченко
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Интернет-сайт «www.trains-ru.com» предлагал жителям Волгоградской области дешевые билеты на поезд. Многие попались на уловку мошенников. Накануне в полицию Волгограда с заявлением об обмане обратилась 42-летняя женщина из Тракторозаводского района. а также 77-летняя пенсионерка из Дзержинского района. Обе волгоградки решили сэкономить, тем самым обогатив аферистов.

- Ранее в полицию уже поступали аналогичные обращения жителей, не получивших оплаченные услуги через данный ресурс, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские просят волгоградцев быть бдительными и не использовать данный сайт для покупки билетов. Дешевизна проезда – одна из уловок, которая нередко срабатывает. Однако стоимость билетов у посторонних лиц не может быть ниже, чем у официального перевозчика. Также стоит обращать внимание на реквизиты, юридический адрес и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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