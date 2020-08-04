2020-08-04T08:54:50+03:00
Происшествия

Волгоградцу дали три года за взятку начальнику колонии

Волжский городской суд огласил приговор
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Мужчина получил новый срок за взятку.Мужчина получил новый срок за взятку.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Один из волгоградцев, который ранее отбывал срок в исправительной колонии №12 в Волжском, проведет в колонии строго режима еще три года. Плюс к этому заплатит полмиллиона рублей штрафа. Такой приговор вынес Волжский суд за взятку в 50 тысяч начальнику колонии.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном суде, ранее отсидевшего мужчину попросили стать посредником - договориться о смягчении условий заключенному. За возможность получать дополнительные передачки и прочие «льготы» тот принес начальнику колонии 50 тысяч рублей. Но подполковник в ответ на это предложение сообщил о взятке своему начальству. Так что во время передачи денег посредника задержали сотрудники регионального УФСБ и службы безопасности УФСИН. Свою вину мужчина признал, но «заказчиков» не сдал.

Приговор еще может быть обжаловать, в силу он не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Про Волгоградскую область снимут две передачи для федеральных каналов
Две волгоградки купили билеты на поезд на мошенническом сайте
Волгоградцу дали три года за взятку начальнику колонии
Под Волгоградом 15-летний школьник в нетрезвом виде катался на мотоцикле и врезался в столб
В Волгограде при ремонте улицы Закавказской сделают тротуар
4 августа шесть районов Волгограда остались без света
«Уралсиб» вошел в десятку лучших банков для инвестиций в рублях
На юге Волгограда вспыхнули цистерны с бензином и ангар
В Волгограде закроют для авто переезд на Чебышева
В Волжском вновь большая вспышка коронавируса
Неделю лечился дома: в Волгограде от коронавируса умер 81-летний старик
В Волгограде коронавирусные пациенты повторно попадают в больницы
В Волгоградской области более 400 врачей заразились коронавирусом: 7 скончались
Много тяжелых пациентов с пневмониями: в Волгоград вернулись завозные случаи COVID-19
78 волгоградских выпускников получили стобалльные результаты по ЕГЭ
Парк Мира и Райский сад: волгоградцы предложили триста имен для сквера у собора Александра Невского
Сбежала от родителей: в Волгограде спустя месяц нашли 16-летнюю девушку
В парке Волжского бездомная собака покусала 11-летнюю школьницу