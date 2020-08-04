Волгоградцу дали три года за взятку начальнику колонии

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:54:50+03:00

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Один из волгоградцев, который ранее отбывал срок в исправительной колонии №12 в Волжском, проведет в колонии строго режима еще три года. Плюс к этому заплатит полмиллиона рублей штрафа. Такой приговор вынес Волжский суд за взятку в 50 тысяч начальнику колонии.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном суде, ранее отсидевшего мужчину попросили стать посредником - договориться о смягчении условий заключенному. За возможность получать дополнительные передачки и прочие «льготы» тот принес начальнику колонии 50 тысяч рублей. Но подполковник в ответ на это предложение сообщил о взятке своему начальству. Так что во время передачи денег посредника задержали сотрудники регионального УФСБ и службы безопасности УФСИН. Свою вину мужчина признал, но «заказчиков» не сдал.

Приговор еще может быть обжаловать, в силу он не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU