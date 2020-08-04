Под Волгоградом 15-летний школьник в нетрезвом виде катался на мотоцикле и врезался в столб
ДТП произошло 3 августа около десяти часов ночи в Котовском районе Волгоградской области. 15-летний юноша решил прокатиться на чужом мотоцикле «Regulmoto 125». При этом водительских прав у школьника не было. Более того, несовершеннолетний употребил алкоголь, что прямо запрещено законами РФ и карается вплоть до уголовного срока. Нарушив все возможные правила, юноша поехал из Котово в сторону Серино.
- Он не справился с управлением, выехал на правую обочину и совершил наезд на световую опору ЛЭП. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Аналогичная авария с 15-летним мотоциклистом произошла в Николаевском районе. Подросток также села за руль без прав. В него врезался «ВАЗ». В итоге виновник ДТП и юноша попали в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU