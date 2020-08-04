2020-08-04T08:43:22+03:00
Происшествия

Под Волгоградом 15-летний школьник в нетрезвом виде катался на мотоцикле и врезался в столб

Юношу госпитализировали в больницу с травмами
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДТП произошло 3 августа около десяти часов ночи в Котовском районе Волгоградской области. 15-летний юноша решил прокатиться на чужом мотоцикле «Regulmoto 125». При этом водительских прав у школьника не было. Более того, несовершеннолетний употребил алкоголь, что прямо запрещено законами РФ и карается вплоть до уголовного срока. Нарушив все возможные правила, юноша поехал из Котово в сторону Серино.

- Он не справился с управлением, выехал на правую обочину и совершил наезд на световую опору ЛЭП. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Аналогичная авария с 15-летним мотоциклистом произошла в Николаевском районе. Подросток также села за руль без прав. В него врезался «ВАЗ». В итоге виновник ДТП и юноша попали в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Про Волгоградскую область снимут две передачи для федеральных каналов
Две волгоградки купили билеты на поезд на мошенническом сайте
Волгоградцу дали три года за взятку начальнику колонии
Под Волгоградом 15-летний школьник в нетрезвом виде катался на мотоцикле и врезался в столб
В Волгограде при ремонте улицы Закавказской сделают тротуар
4 августа шесть районов Волгограда остались без света
«Уралсиб» вошел в десятку лучших банков для инвестиций в рублях
На юге Волгограда вспыхнули цистерны с бензином и ангар
В Волгограде закроют для авто переезд на Чебышева
В Волжском вновь большая вспышка коронавируса
Неделю лечился дома: в Волгограде от коронавируса умер 81-летний старик
В Волгограде коронавирусные пациенты повторно попадают в больницы
В Волгоградской области более 400 врачей заразились коронавирусом: 7 скончались
Много тяжелых пациентов с пневмониями: в Волгоград вернулись завозные случаи COVID-19
78 волгоградских выпускников получили стобалльные результаты по ЕГЭ
Парк Мира и Райский сад: волгоградцы предложили триста имен для сквера у собора Александра Невского
Сбежала от родителей: в Волгограде спустя месяц нашли 16-летнюю девушку
В парке Волжского бездомная собака покусала 11-летнюю школьницу