В Волгограде при ремонте улицы Закавказской сделают тротуар

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:36:30+03:00

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Жители Кировского района Волгограда давно жаловались властям на плохое состояние улицы Закавказской и очень просили обустроить здесь тротуар для пешеходов. В этом году этот объект включили в список дорог, которые ремонтируют в рамках нацпроекта включили в «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И сегодня МУ «ДСЭР Советского района» приступило к работам.

- Рабочие уже снимают старый асфальт, установили свыше тысячи погонных метров бордюрного ограждения. Затем уложат здесь новое двухслойное полотно. Учитывая интенсивное движение на данной улице, решили во время ремонта ее не перекрывать. На участке, где работает спецтехника, организован реверсивный проезд, - уточняют в мэрии Волгограда.

Но главное – вдоль проезжей части сделают наконец-то тротуар. А на перекрестке улиц Закавказской и Быстрова рядом со школой № 100 установят лежачих полицейских.

Еще одна хорошая новость: благодаря перераспределению средств в Волгограде отремонтируют еще два участка дороги – вторую часть улицы Засекина и улицу Землянского.

ИСТОЧНИК KP.RU