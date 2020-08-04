2020-08-04T08:30:02+03:00
Общество

4 августа шесть районов Волгограда остались без света

График отключения электричества на 4 августа 2020 [список адресов]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Электричество отключили в отдельных кварталах.Электричество отключили в отдельных кварталах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Снова рабочий день и снова тысячи волгоградцев остались без света с утра до вечера из-за профилактических ремонтов на городских электросетях. Сидеть без электричества, возможности воспользоваться бытовой техникой и электроникой многим жителям города придется по восемь часов. В графике отключений на 4 августа 2020 шесть районов Волгограда – Центральный и Дзержинский, Красноармейский и Краснооктябрьский, Советский и Кировский. Отключили электроэнергию в отдельных жилых кварталах.

Как рассказали «КП-Волгоград» в РСО, в центре Волгограда 4 августа обесточили с 9 до 17 часов дом №43 на улице Советской; Пражской, №7; проспекте Ленина, №40. С 16 до 18.00 второй этап отключений ждет жителей домов на улицах Советской, 32 и 34; Пражской, 1; Чуйкова, 49, 51 и 51а; Наумова, 4.

В Дзержинском отключения электричества продлятся до 17.00, сидят без света жители по адресам: улицы Землячки, 72 и 74а; Космонавтов, 45, 45а, 47/1 и 49, а также в частнике: Царицынская, 48-72, 50-79а; Фонтанная, 66-47а и 71-79а; Анинская, 38- 54, 29-45.

Жители всего пяти домов Советского района также не смогут воспользоваться электрочайниками до пяти часов вечера, здесь под отключения попали Владимирская, дома №55, 66 и 68; Комарова, №79; и Купалы, дом №64. В это же время на Красном сидят без света жители домов на улицах Еременко, 148, 150 и 152; поселок Мирный, 6-28 и 7-29, 69; Таращанцев, 73-79.

В Кировском обесточены Курчатова, дом № 1; Кирова, дом №106а. И с 13 до 17 часов свет отключат по адресам: Колосовая, дом №18, а также Плановая, 28 и 39, и Параллельная дом №45.

И, наконец, в Красноармейском сидят без электричества во вторник жители частника: улицы Минская, 91-109, 118-126; Цветочная, 1-29, 2-34; Колесная, 1-17, 2-24; Луговая, 49-93, 68-116а; Бессарабская, 1-17, 2-12б; Лазоревая, 101-141.

ИСТОЧНИК KP.RU

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