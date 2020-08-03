2020-08-03T16:53:38+03:00
Происшествия

На юге Волгограда вспыхнули цистерны с бензином и ангар

Спасатели за час смогли ликвидировать возгорание
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На юге Волгограда рванула цистерны с горячим.На юге Волгограда рванула цистерны с горячим.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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«Что-то серьезное горит в Красноармейском районе, жуткий черный дым валит», «Боже, что это рвануло у поселка Док-3?» - волгоградцы вмиг засыпали соцсети фотографиями, на которых черные клубы дыма вздымаются на юге Волгограда. Это вспыхнули цистерны с бензином.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре по улице Вилянской поступило к ним примерно в 16.15. Загорелись две цистерны с нефтепродуктами. От взрыва вспыхнул и деревянный ангар площадью 200 квадратных метров, расположенный рядом.

В Волгограде рванули емкости с нефтепродуктами и загорелся ангар.Видео ГУ МЧС по Волгоградской области

- К месту пожара тут же были направлены силы и средства Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу. Первым делом, спасатели залили пеной горячие продукты. Примерно к 16.38 удалось локализовать очаг возгорания. А в 17.05 пожарно-спасательные подразделения 1 отряда ФПС по Волгоградской области отчитались, что пожар потушен. Сейчас идет проливка, - сообщают в региональном управлении МЧС.

От вспыхнувших цистерн загорелся и рядом стоящий ангар. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

От вспыхнувших цистерн загорелся и рядом стоящий ангар.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Уточнив, что по предварительным данным погибших, пострадавших нет. Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит выяснить причину пожара.

- К ликвидации пожара были привлечены 21 единица техники и 63 человека личного состава, - уточняют в ГУ МЧС по региону.

В Волгограде загорелись цистерны с бензином.Видео ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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