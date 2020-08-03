В Волгограде закроют для авто переезд на Чебышева

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:48:33+03:00

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Сегодня, 3 августа, МУП «Метроэлектротранс» начнет ремонт трамвайных путей по улице Чебышева. В частности, планируют заменить участок на пересечении с автомобильной дорогой. Поэтому улицу временно закроют для машин.

Как уточнили «КП-Волгоград» в мэрии, замена трамвайного полотна будет проходить в несколько этапов. Чтобы минимизировать неудобства работы будут вести в ночное время – с 23.00 до 5.00. Поэтому трамваи будут ездить без остановки.

А вот для автомобилей этот участок будет закрыт.

- Для ремонта предприятие задействует специальную технику: вагон-дозатор, использующийся для автоматической засыпки щебня в межрельсовое пространство, и вагон-рельсотранспортер, который доставит к месту работ рельсы и шпалы. После того, как заменят трамвайные пути, уложат на переезде новый асфальт. А пока идут работы транспорт пустят в объезд, - поясняют в администрации Волгограда.

Объезд участка предусмотрен по улицам 35-ой Гвардейской Дивизии, Электролесовской, Казахской, Новосибирской и по проспекту Университетскому.

Так что, водители, возьмите себе на заметку.

ИСТОЧНИК KP.RU