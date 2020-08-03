Неделю лечился дома: в Волгограде от коронавируса умер 81-летний старик

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:28:49+03:00

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К 3 августа с начала пандемии от коронавируса в Волгограде и области умерло уже 65 человек. Сегодня подтвердили еще одну смерть - от COVID-19 скончался 81-летний житель Волгограда.

- Мужчина больше недели пытался дома лечить, как он думал, простуду. Сбивал температуру и только на 7-й день, когда стало совсем плохо, вызвал «скорую». В 16-ю больницу его госпитализировали уже в тяжелом состоянии. К этому моменту у него была уже двухсторонняя пневмония с тяжелым течением болезни. Плюс сказались его заболевания сердечно-сосудистой системы, - рассказал на брифинге подробности о скончавшемся пациенте заместитель главы волгоградского облздрава Николай Алимов. - Несмотря на все усилия медиков, его не спасли.

Чиновник еще и еще раз повторял: «Не надо заниматься самолечением!», и настоятельно просил волгоградцев продолжать носить маски и соблюдать дистанцию с другими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU