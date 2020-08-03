В Волгограде коронавирусные пациенты повторно попадают в больницы

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:08:58+03:00

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- Поверьте, коронавирус очень опасен и коварен, - неустанно повторила на брифинге сегодня, 3 августа, главный пульмонолог Волгоградской области Вера Цома. - При поздних обращениях за медпомощью, даже при интенсивном лечении, мы сталкиваемся с малоконтролируемым воспалением. Вирус распространяется стремительно и поражает не только легочную ткань, но и другие органы.

При этом даже после выписки из больницы после пройденного курса лечения за коронавирусными пациентами тщательно следят. Ведь они остаются в зоне риска. И уже были в Волгограде случаи, когда переболевшие COVID-19 вновь попадали в госпитали.

- При соблюдении предписанного лечения у большинства пациентов происходит регресс и легкие восстанавливаются. Но, тем не менее, есть пациенты, которые поступают к нам вновь либо с повышенной температурой, либо с тромботическими осложнениями. Это происходит, если человек забывает принимать после выписки препараты, уменьшающие свертываемость крови, - говорит пульмонолог.

Впереди осень – период сезонных простуд. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют всем волгоградцам быть еще более осторожными.

- Если у вас температура в течение 3 дней держится выше 37,5 градусов – обращайтесь к врачу! Не тяните, не занимайтесь самолечением! – призывает Вера Цома.

ИСТОЧНИК KP.RU